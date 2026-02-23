Albenga, consegnato al Liceo Giordano Bruno l’ipervisore acquistato con il ricavato di “Insolito Natale”

Lunedì 23 febbraio, presso il Liceo classico Giordano Bruno di Albenga, è stato consegnato l'ipervisore con telecamera, frutto del ricavato del libro antologico "Insolito Natale".

Erano presenti Diego Delfino delle Edizioni del Delfino Moro, Sandra Berriolo curatrice dell'antologia, Monica Pozzi direttrice della Banca d'Alba, una rappresentanza dei 30 autori che hanno scritto i pezzi e la fotografa Rita Baio che ne ha curato le immagini.

Gli scrittori dei racconti hanno incontrato il dirigente, prof. Massimo Salza, le insegnanti G. Rivella e L. Ferrari e alcuni dei ragazzi del liceo che hanno partecipato al progetto Incontro con l'autore.

Tolte le spese, il ricavato è stato di 3000 euro, anche grazie al cospicuo contributo della Banca d'Alba. Con essi l'editore ha acquistato uno strumento che aiuterà gli alunni ipovedenti del Liceo a leggere gli scritti posizionati sotto di esso, ma anche quelli lontani grazie alla telecamera.

Il libro ha avuto un certo successo e, pur non avendo diffusione molto lontano da Albenga, sono state vendute circa 600 copie.

Berriolo: "Dopo diverse presentazioni in zona, l'incontro del 30 gennaio coi ragazzi del liceo ingauno, che lo hanno letto durante le vacanze natalizie su iniziativa delle due insegnanti, è stato il più emozionante e denso di significato per gli autori".

Oggi gli stessi ragazzi hanno partecipato all'informale cerimonia che ha visto il passaggio di mano dagli autori all'istituto scolastico.

Monica Pozzi, direttrice Banca d'Alba: "Abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa proprio perché ne abbiamo compreso l'importanza sociale rivolta ai più giovani".

Ecco quindi che un'idea prende forma concreta in un oggetto e il desiderio di aiutare diventa realtà.