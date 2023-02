Albenga, 125 mila euro per la messa in sicurezza delle scuole elementari di Campochiesa

Altri interventi sugli edifici scolastici del territorio. Nel periodo estivo saranno eseguiti i lavori necessari al rinnovo della Scia antincendio delle scuole elementari di Campochiesa, frazione del comune di Albenga.

Gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, per l’ammontare di 125 mila euro finanziati con fondi comunali, prevedono la sistemazione del tetto e della recinzione esterna.

Afferma l’assessore al bilancio e all'Edilizia Scolastica Silvia Pelosi: “L’amministrazione continua a investire nelle scuole, luogo dove i nostri figli passano gran parte del proprio tempo. Come abbiamo già sottolineato in diverse occasioni l’aspetto primario è quello della sicurezza, per questo abbiamo provveduto all’adeguamento sismico e antincendio delle nostre scuole. L’edificio scolastico di Campochiesa era già provvisto della certificazione antincendio, ma per mantenerla è necessario periodicamente effettuare degli interventi manutentivi che abbiamo finanziato con fondi che provengono dall’avanzo di bilancio. Si tratta di risorse importanti che abbiamo volutamente destinato a quella che riteniamo essere una priorità: la sicurezza di bambini e ragazzi”.

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: “I lavori prevedono interventi ai fini antincendio del tetto e completamento della perimetrazione esterna della scuola. Queste lavorazioni, segnalate anche da Ilaria Calleri, consigliera delegata alla frazione di Campochiesa, che costantemente mantiene i contatti con la scuola del paese, saranno eseguite nel periodo estivo per non intralciare il regolare svolgimento delle lezioni”.

“Oltre 3 milioni di euro investiti per l’adeguamento sismico e antincendio degli edifici scolastici sul territorio. Questi sono interventi che denotano la maturità di un’Amministrazione che decide, seguendo il principio del buon padre di famiglia, di investire in sicurezza - conclude il sindaco Riccardo Tomatis - I giovani sono il nostro futuro e quindi è importante che siano posti nelle condizioni migliori per poter studiare”.