A Loano inaugurata la nuova mappa della città esposta in via delle Caselle

È stata inaugurata questa mattina la nuova mappa di Loano affissa sulla plancia di via delle Caselle, accanto all’asilo comunale “Stella... Stellina”.

La mappa, finanziata dal Comune e realizzata dall’illustratore Roberto D’Andrea con la composizione grafica di Castigamatti Creative Farm, riproduce in maniera stilizzata l’intero territorio comunale loanese. L’opera include la toponomastica completa e mette in evidenza i principali punti di interesse della città, offrendo uno strumento utile sia ai cittadini sia ai visitatori.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Luca Lettieri, il presidente della Fondazione Stella-Grossi Riccardo Ferrari, il segretario Mauro Orlando, lo stesso Roberto D’Andrea e Andrea Calcagno e Roberto Maritano di Castigamatti.

“Questa nuova mappa rappresenta un modo moderno e immediato per raccontare la nostra città – dichiara il sindaco Luca Lettieri –. Non è solo uno strumento di orientamento, ma anche un invito a scoprire Loano in tutte le sue peculiarità, valorizzando il nostro territorio e i suoi luoghi più significativi. In un'epoca in cui le app di navigazione la fanno da padrone, fermarsi ad ammirare con calma una 'vecchia mappa' rappresenta un modo per scoprire ciò che, pur essendo sotto i nostri occhi mentre ci spostiamo, spesso sfugge per la fretta. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto”.