Al via il ciclo di incontri sulla cultura digitale: cinque moduli per orientarsi in sicurezza

Un percorso formativo dedicato alla cittadinanza digitale consapevole, organizzato da Codacons, prende il via presso la sede degli incontri indicata (Ristorante/Frutta/Verdura Cerisola in via Tasso). Il programma, ogni mercoledì a partire dal 7 maggio, dalle 15,30 alle 17,30 si articola in cinque moduli tematici, pensati per fornire strumenti concreti per muoversi in sicurezza nel mondo digitale, riconoscere i rischi e sfruttare al meglio i servizi online.

A tenere i corsi Marco Perlo, di Codacons Savona, che opera su queste tematiche da decenni.

Il primo modulo (mercoledì 7 maggio) è dedicato alla sicurezza informatica di base. Verranno affrontati i principali rischi legati all’uso di computer, smartphone e Internet, con un’attenzione particolare al ruolo del fattore umano come prima difesa: attenzione, prudenza e buon senso.

Saranno inoltre illustrati gli strumenti essenziali di protezione, combinando soluzioni tecniche e comportamenti corretti.

Il secondo appuntamento, il 14 maggio, affronta il tema sempre più attuale delle truffe digitali e telefoniche. Si parlerà di phishing e marketing aggressivo, analizzando i meccanismi che portano le persone a essere raggirate.

Verranno illustrate le tecniche più utilizzate dai truffatori — come urgenza, paura e leva emotiva — e fornite regole semplici e concrete per difendersi.

Il terzo modulo, il 21 maggio semrpe alle 15,30 al Ristorante/Frutta/Verdura Cerisola in via Tasso, è dedicato alla tutela dei dati personali. I partecipanti scopriranno cosa accade realmente quando si naviga online, tra cookie, tracciamenti e raccolta dati.

Si chiarirà anche cosa significa navigare in modalità “incognito” e quali sono i suoi limiti, oltre a comprendere il funzionamento della pubblicità mirata.

Infine, verranno proposte strategie pratiche per limitare l’esposizione dei propri dati.

Il quarto incontro, organizzato per il 28 maggio, offre una guida ai principali strumenti di identità e comunicazione digitale. Si analizzeranno le differenze tra email tradizionale e posta elettronica certificata (PEC), e si spiegherà a cosa servono SPID e Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Ampio spazio sarà dedicato anche alla gestione delle password, con focus sugli errori più comuni e sulle strategie per proteggerle in modo efficace.

L’ultimo modulo, 4 giugfno, è incentrato sui servizi digitali pubblici. Verrà presentata la piattaforma SaluteSimplex, che consente di accedere ai servizi sanitari tramite smartphone e PC.

Si parlerà inoltre dei principali portali istituzionali, come INPS, Agenzia delle Entrate e servizi comunali, oltre alle applicazioni IO e PagoPA. Infine, sarà illustrato il funzionamento dell’Anagrafe Nazionale (ANPR), che permette di ottenere certificati anagrafici e di stato civile senza recarsi allo sportello.



