Borghetto S. Spirito, Silvia Parodi è la nuova responsabile dell’Ufficio di Staff del sindaco

Nelle scorse settimane il Comune di Borghetto Santo Spirito ha avviato una procedura pubblica, ex art.90 TUEL, per assegnare un incarico a tempo determinato destinato ad occuparsi dell’ufficio di Staff del Sindaco. La procedura ha registrato la partecipazione di 14 candidati e dopo la visione dei curricula e lo svolgimento dei colloqui, è stata scelta, “intuitu personae”, Silvia Parodi. L’incarico avrà durata pari al mandato del Sindaco.

L’istituzione dell’Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco, prevista dalla normativa vigente e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione, risponde all’esigenza di rafforzare il supporto alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, garantendo maggiore efficacia nell’azione istituzionale.

“Con questo incarico - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - rafforziamo la struttura di supporto all’ufficio del Sindaco e della Giunta, uno strumento previsto dalla legge che consente di migliorare il coordinamento dell’attività politico-amministrativa e la capacità di risposta dell’Ente. La scelta è avvenuta al termine di una procedura pubblica che ha visto la partecipazione di 14 candidati, tutti molto preparati. Nella scelta sono stati tenuti in considerazione competenze, attitudini, disponibilità, profili personali e professionali. La candidata con maggior attitudine a ricoprire il ruolo è risultata essere Silvia, alla quale auguro buon lavoro a nome di tutta l’amministrazione”.

L’Ufficio del Sindaco svolgerà esclusivamente funzioni di collaborazione a supporto dell’organo politico, senza interferire con l’attività gestionale della macchina comunale, nel rispetto della distinzione tra indirizzo politico e funzione amministrativa.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per la fiducia che mi è stata concessa - aggiunge Silvia Parodi - per me rappresenta non solo un importante opportunità ma anche un occasione significativa per contribuire concretamente al bene della nostra comunità. Mi impegnerò a svolgere il mio incarico con serietà, dedizione e senso di responsabilità. Ringrazio il sindaco Giancarlo Canepa per questa possibilità e resto a disposizione per dare il massimo nel ruolo che mi è stato affidato”.