Commercio, Albissola Marina rilancia con nuovi contributi

Dopo l’annuncio estivo e la pubblicazione effettiva durante lo scorso autunno, tornano gli incentivi voluti fortemente dall’amministrazione del Comune di Albissola Marina per sostenere concretamente nuove aperture di attività commerciali artigianali sul territorio attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto.

“I segnali che stiamo registrando ci dicono che la direzione intrapresa è quella giusta: sostenere il commercio locale e rendere Albissola Marina sempre più attrattiva per nuovi investimenti”, così la consigliera delegata al commercio, Lara Dellepiane, commenta il percorso avviato con il bando al commercio, tornato ad essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune lo scorso aprile.

Il primo tentativo, nato con l’obiettivo di contrastare la desertificazione commerciale e rafforzare l’identità locale, ha rappresentato un importante punto di partenza per attivare nuove dinamiche sul territorio.

“È corretto - prosegue Dellepiane - essere trasparenti: ad oggi non si sono ancora concretizzate nuove aperture legate direttamente al bando banalmente perché le singole procedure di assegnazione dei contributi sono ancora in corso. Tuttavia, il lavoro svolto in questi due anni contraddistinto da pianificazione, scelte strategiche e attenzione alla qualità delle nuove iniziative ha già prodotto un risultato significativo”.

“Abbiamo registrato un rinnovato interesse verso Albissola Marina da parte di investitori anche esterni, che hanno scelto di avviare attività sul nostro territorio pur senza accedere agli incentivi. Questo è un segnale concreto di fiducia, il quale dimostra che il percorso intrapreso sta rendendo il nostro Comune sempre più attrattivo ed appetibile”, evidenzia la consigliera comunale.

Proprio sulla base dei riscontri ottenuti in questi mesi, l’amministrazione ha deciso di rilanciare con un nuovo “bando sul commercio 2026”, un sostegno concreto che prevede contributi fino a 8.000 euro per le nuove attività di vicinato e artigianali, con priorità alle categorie merceologiche ancora carenti.

“Non si tratta di un intervento isolato, ma di una strategia di medio periodo – sottolinea Dellepiane –. Vogliamo accompagnare e incentivare un processo già in atto, sostenendo nuove imprese, favorendo l’innovazione e valorizzando le nostre eccellenze”.

Il bando conferma criteri premianti legati all’imprenditoria giovanile e femminile, alla sostenibilità, all’innovazione artigianale e al radicamento territoriale.

“L’obiettivo è chiaro: costruire un tessuto commerciale più vivo, qualificato e competitivo. Continueremo a lavorare con serietà per trasformare questi segnali positivi in risultati concreti e duraturi”, conclude Dellepiane.

Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Albissola Marina. Il bando resterà pubblicato fino al termine del mese corrente.