Cairo, parcheggi blu gratuiti la prima mezz'ora: esenzione in vigore fino al 30 giugno

Parcheggi blu gratuiti la prima mezz'ora. La giunta comunale di Cairo Montenotte ha prorogato la sospensione della tariffa per la sosta negli stalli a parcheggio a pagamento per veicolo e per giorno sino al 30 giugno, per gli utenti che usano l’applicazione Easy Park.

Al momento infatti, i parcometri attualmente in uso non consentono la possibilità individuare in modo univoco il veicolo e per tanto non rendono possibile l’applicazione del beneficio della mezz'ora esente.

Il provvedimento era già stato adottato in via sperimentale alla vigilia del periodo natalizio per incentivare il commercio locale: "L'obiettivo è creare una maggiore fruibilità delle aree di sosta a pagamento a ridosso della rete commerciale del centro storico", si legge sulla delibera.