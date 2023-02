Fipe Confcommercio cerca il suo rilancio a Finale, Balzola: "Pubblici esercizi e ricettività insieme per un progetto ancora più vincente"

Un primo sasso nello stagno per far sì che il gruppo cittadino di Fipe Confcommercio a cui possono far riferimento i numerosi pubblici esercizi di Finale Ligure ritorni ad avere una certa consistenza e autorevolezza nella scena locale.

Questo era l'obbiettivo dell'incontro organizzato in sala Gallesio dai vertici provinciali dell'associazione di categoria che, con la presenza del presidente Carlomaria Balzola e del rappresentate dei giovani esercenti Luca Raimondo insieme anche agli impiegati di Confcommercio, ha spiegato le importanti agevolazioni che la Confederazione mette a disposizione degli iscritti, tra cui quella di aderire al bando regionale di Cassa Commercio e le convenzioni con Banca Sella sul POS e con la Siae sul pagamento dei diritti.

Porsi come interlocutore costruttivo verso le prospettive turistiche del territorio e fare sindacato di impresa, portando attenzioni e proposte nei tavoli dove si mette in campo lo sviluppo economico, è stato però il tema su cui si è posto l'accento.

"Il messaggio che volevamo lanciare qui oggi è che come Fipe siamo presenti e radicati sul territorio - ha spiegato il presidente Balzola - e vogliamo tornare ad avere l'importanza che merita. I pubblici esercizi ci hanno contattato per essere qui oggi, dove abbiamo potuto specificare i servizi che come categoria di rappresentanza possiamo fornire ma soprattutto per ricordare che Confcommercio può mettere a disposizione uffici molto capillari e attenti".

"Finale negli ultimi anni ha fatti passi davvero importanti e l'apporto che può dare la categoria è fondamentale - ha continuato - avere un confronto diretto con l'ente comunale ma anche con le attività ricettive, dal settore balneare al commercio, può far sì davvero che si possa costruire insieme un progetto di sviluppo turistico ancora più ampio e ancora più vincente".

Particolare attenzione sulle molte attività guidate dai più giovani: "Avere alle spalle un'associazione che ci possa dare una mano a livello sindacale per crescere e continuare a 'coltivare' le nostre aziende, renderle sempre più produttive è un grande vantaggio, guidati specialmente dai 'senior' è un punto forte su cui noi giovani ci possiamo basare per costruire la nostra esperienza imprenditoriale" ha chiosato Raimondo, facendo poi ai nostri microfoni il punto sullo stato dell'arte delle attività guidate da "under" nel savonese.