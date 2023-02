Cairo, controlli dei carabinieri: fidanzati nei guai per possesso di droga

Prime ore della notte del 21 febbraio. A Cairo Montenotte le macchine in strada sono poche, ma una di quelle è la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri. Passare inosservati se si ha qualcosa da nascondere non è semplice.

I militari infatti hanno subito notato un'autovettura condotta da una persona nota, un 25enne di Carcare, già gravato da precedenti per sostanze stupefacenti, seguita a breve distanza da un furgone.

Il controllo nato dal colpo d’occhio dei militari (sapevano che il giovane era sprovvisto di patente) ha rivelato che i conducenti dei due mezzi fermati in via Marconi erano una coppia di fidanzati entrambi già gravati da precedenti, lei residente a Cairo, e che, in effetti, il 25enne era sprovvisto di patente perché revocata.

Il blitz dei carabinieri però non si è fermato in superficie: un esame più approfondito del veicolo del ragazzo ha portato al rinvenimento di quasi 21 grammi di hashish, mentre dal furgone sono saltati fuori 0,2 grammi della stessa sostanza stupefacente e un coltello a serramanico.

La perquisizione a casa di entrambi, a quel punto, è stata inevitabile e ha condotto al rinvenimento di ulteriori 4 grammi di hashish a casa di lui e 11 grammi di marijuana nell'appartamento di lei.

La nottata si è quindi conclusa con la denuncia del ragazzo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in considerazione del confezionamento dello stesso, oltre a una contravvenzione di cinquemila euro per guida senza patente, nonché al fermo amministrativo del veicolo di trenta giorni per incauto affidamento da parte di un parente, mentre alla fidanzata sono toccate una denuncia per l’illecita detenzione dell’arma da taglio e la segnalazione alla Prefettura di Savona quale assuntrice.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'Autorità Giudiziaria.