Loano, auto bloccata tra le sbarre del passaggio a livello: traffico ferroviario bloccato (FOTO)

Una macchina rimane bloccata tra le sbarre del passaggio a livello di Loano che unisce via Stella con la via Aurelia e immediatamente scatta l'allarme.

L'episodio, l'ennesimo di questa natura nella cittadina rivierasca, si è verificato questa mattina intorno alle 11.00: nessuna grave conseguenza per gli occupanti del mezzo, ma importanti disagi al traffico ferroviario e a quello viario.

L'accaduto, infatti, ha avuto come conseguenza il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria con l'accumulo di ritardi per i convogli attesi in transito sul binario loanese.