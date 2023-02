Potatura troppo drastica per l'arancio nel dehor, sanzionato il titolare di un bar ad Alassio

Più che una potatura, una ben più drastica cimatura per un arancio amaro situato all'interno di un dehor che ha perso la sua folta chioma. E così, il titolare di un bar di corso Dante ad Alassio è stato sanzionato dalla Polizia locae.

La pianta, situata all'interno del rinnovando dehor di un bar di corso Dante, ha infatti perso la sua folta chioma, rimanendo poco più di un tronco nel bel mezzo della piantana su cui dopo lo stesso titolare avrebbe posizionato tavolini e sedie.

Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti il 18 febbraio scorso dopo numerose segnalazioni, ascoltando il titolare dell'esercizio il quale ha affermato di aver cercato così di "adattare l'essenza al dehor, mantenendolo e rendendolo parte decorativa del dehor stesso".

Non dello stesso parere sono stati tuttavia gli agenti che hanno verificato come le autorizzazioni rilasciate al titolare del bar non comprendessero interventi sulla pianta.

E' stato quindi immediatamente elevato un verbale di 50 euro rispetto al divieto, previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, di danneggiare alberi, arbusti e siepi. L'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata ha inoltre dato il via, su mandato del sindaco Melgrati, a un ben più incisivo provvedimento.

Il "Regolamento per la tutela del verde urbano e del patrimonio arboreo" della Città del Muretto, oltre a prescrivere all’art. 5 che occorre un’autorizzazione per il taglio delle piante, impone al comma 7 che "ogni pianta abbattuta con autorizzazione deve essere sostituita da altrettanti esemplari della stessa o di altra specie da concordare unitamente all’Amministrazione, con dimensioni rispondenti a quanto di seguito indicato al comma 8", dove si afferma che "le piante abbattute in assenza di istanza e autorizzazione devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa o di altra specie rispettando le dimensioni della specie danneggiata".

"La cimatura dell'arancio - commenta il primo cittadino - oltre a non essere autorizzata, si configura come una danneggiamento grave della pianta e quindi al titolare dell'esercizio commerciale verrà comminata un'ulteriore sanzione di mille euro, unita all'obbligo di sostituire l'albero danneggiato con un altro della stessa specie e dimensione, pena la revoca della concessione".