Savona, spaccano il finestrino dell'auto e rubano una giacca: il furto in via Pietro Giuria (FOTO)

Ha parcheggiato l'auto in via Pietro Giuria e quando è ritornata a prenderla dopo 10 minuti le avevano rotto il finestrino e rubato una giacca ritirata da qualche minuto in lavanderia.



Ad essere coinvolta a Savona una cittadina che avrebbe subito il furto in pieno giorno all'ora di pranzo.



La donna era andata a prendere la figlia a scuola e dopo aver fatto una commissione dopo qualche minuto ritornata alla sua auto se l'è ritrovata con il vetro posteriore rotto.



"Ma cosa è diventata questa nostra città?" si è chiesta la donna sui social.



È stata presentata successivamente una denuncia alle forze dell'ordine.