Smantellata centrale di spaccio nel centro di Savona: arrestato un cittadino straniero, i carabinieri sequestrano cocaina e 22 mila euro

Prosegue l’attività dei carabinieri della Compagnia di Savona volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, in particolare nelle zone più sensibili della città, come piazza del Popolo, dove sono stati ulteriormente intensificati i servizi di controllo del territorio, anche con l’impiego di militari in abiti civili.

Nell'ambito di tale operazione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato un cittadino straniero per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni, i carabinieri avevano avuto notizia di insoliti movimenti nei pressi di un’abitazione in una centralissima via della città di Savona. I servizi specifici di osservazione hanno confermato quanto appreso, accertando la presenza di un uomo che stazionava in quella zona e “incontrava” molte persone: saliva più volte in casa, situata nelle immediate vicinanze, per poi scendere poco dopo in strada per riprendere nuovamente gli incontri.

A questo punto, è scattato il blitz da parte degli investigatori. Dopo aver documentato una cessione di stupefacente, hanno fermato lo spacciatore che nell'immediatezza è stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina.

A seguito della perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, i militari hanno rivenuto e sequestrato circa 200 grammi di cocaina, oltre 22 mila euro in contanti e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente, nonché le chiavi di un’altra abitazione situata anch'essa nel centro di Savona. Nella perquisizione di quest'ultima i carabinieri hanno trovato ulteriori 500 grammi di cocaina pura e diversi cellulari, presumibilmente utilizzati per l’attività di spaccio.

Ad ulteriore conferma che il soggetto fermato gestiva una fiorente e ben organizzata attività di spaccio, è stata rinvenuta una contabilità molto precisa degli incassi giornalieri, annotata su alcuni fogli. Il fermato aveva addirittura dotato una delle due abitazioni di un sistema di videosorveglianza, collegato al suo telefono cellulare, da cui poteva controllare l’arrivo dei “clienti”.

Il cittadino straniero è stato quindi arrestato e accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questa attività conferma l’attenzione dell’Arma locale per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto fra i giovani e giovanissimi, anche al fine di prevenire forme di disagio e contribuire al mantenimento del decoro urbano anche nelle aree più sensibili della città.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'Autorità Giudiziaria.