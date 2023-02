Alassio 2023, Cavallo (FdI): "Lucia Leone si candidi pure, ma il nostro partito resta con Marco Melgrati"

Con riferimento al nostro articolo relativo all’intenzione di Lucia Leone di candidarsi ad Alassio per le prossime amministrative (LEGGI QUI), Claudio Cavallo, in qualità di commissario provinciale di Fratelli d’Italia Savona, precisa che “Fratelli d’Italia non è una spilletta da appuntarsi al vestito, avevo già chiarito personalmente all’amica Lucia Leone e a chi l’ha tesserata, che un partito come il nostro ha regole oltre che valori”.