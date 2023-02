Varazze Domani: "La città arranca, i servizi per i cittadini sono sempre più limitati e insufficienti"

"Lo scorso 23 febbraio si è svolta la discussione in merito al bilancio preventivo 2022-25 durante il quale il nostro gruppo di opposizione “Varazze Domani” ha svolto molti interventi portando all'attenzione gli argomenti fondamentali per lo sviluppo della nostra città". Cosi commentano i consiglieri comunali Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robell e Gianantonio Cerruti.

"La nostra città soffre di un calo demografico costante: i varazzini più giovani si allontanano e nuove famiglie non scelgono Varazze per far crescere la propria famiglia. Mancano servizi alla prima infanzia e dopo scuola strumenti oggi indispensabili per le famiglie".

"L’ordine pubblico della nostra città è un punto dolente. Purtroppo le unità di Vigili urbani sono insufficienti abbiamo solo 13 agenti a tempo indeterminato mentre Finale Ligure ad esempio, più piccola per estensione e per numero di abitanti, ne ha 20. Manca la volontà politica di avere un copro di polizia locale che possa svolgere sorveglianza del territorio, sicurezza stradale e sopralluoghi giudiziari".

"I progetti di Pnrr portati avanti da questa Maggioranza ammontano a soli 233.000 euro per spese informatiche, mentre potevano essere richiesti e impiegati molti più finanziamenti. Forse nella nostra città non è necessario un nuovo polo scolastico o luoghi di aggregazione per i più piccoli e per gli adolescenti o strutture per i nostri anziani?".

"Scarsi investimenti nei capitoli della cultura, dell’istruzione, servizi per i più giovani. Nel bilancio è previsto anche l’accensione di un mutuo da 4.500.000 euro, alla nostra richiesta della motivazione per tale mutuo, in un periodo in cui i tassi di interesse sono altissimi, la risposta è stata vaga e non soddisfacente".

"Resta aperto il nodo della discarica per la quale a bilancio vengono stanziati 7.500.000 euro e ci chiediamo se debbano essere totalmente a carico dei cittadini o se quota parte debba essere a carico del gestore".

"Abbiamo portato all'attenzione del sindaco e dei consiglieri di maggioranza lo stato di stallo della nostra città che purtroppo arranca e non si distingue né per i servizi forniti ai cittadini, sempre più limitati e insufficienti, né per il sostegno a imprese e commercianti che potrebbero dare una spinta di crescita economica e un turismo di qualità", concludono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione.