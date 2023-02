Borgio, ad aprile ripartono i lavori per le scuole con la nuova impresa

Il comune di Borgio Verezzi interviene per aggiornare sui lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico delle scuole elementari e medie “Camillo Sbarbaro”. Un intervento, sospeso da parte dell’impresa aggiudicataria della gara indetta dalla Provincia, i cui ritardi hanno costretto l'amministrazione a trovare una soluzione alternativa per permettere il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso traslocando alcune classi all'interno di locali della Parrocchia di San Pietro e presso Villa Zaveria.

"L’attuale soluzione logistica è gradita ed è confermato l'apprezzamento per la qualità didattica e per la vicinanza di tutte le parti in causa - dichiarano dall'amministrazione guidata dal sindaco Renato Dacquino - In un quadro di riferimento ai vari livelli molto delicato, tante energie sono state dedicate alla ricerca delle più adeguate soluzioni logistiche e operative". A tal proposito, dal Comune ricordano "il pieno coinvolgimento dei vari Uffici comunali (per aspetti tecnici, economici e contrattuali), delle esperienze esterne (progettisti, responsabile lavori, legale, esperti) e della Dirigenza Scolastica".

"In data 12 gennaio 2023 è stata disposta la risoluzione per inadempimento dell’impresa M&B appaltatrice del contratto - spiegano dall'ente comunale elencando le ultime significative tappe della vicenda - Per arrivare a questo: contatti con l’impresa M&B; incontri con il team degli esperti per fare il punto della situazione (cose fatte, cose non fatte, costi, situazione delle forniture sul mercato, aspetti normativi); verifiche approfondite dello stato dell’edificio; raccolta documentazione a sostegno ( con foto e verbali condivisi). Il 24 febbraio 2023 è stata inviata la comunicazione formale (all’impresa seconda classificata) della nostra intenzione di procedere con l’interpello previsto dall’art.110 d.lgs 50/2016. A tal fine sono state rese disponibili le necessarie informazioni (offerta economica dell’impresa prima classificata; elenco lavori da completare con conteggi dettagliati ed elenco interventi vari, non previsti a contratto, che occorrerà eseguire per ripristinare i danni causati dall’impresa M&B)".

Dal Comune sottolineano inoltre come i lavori saranno realizzati in due distinti lotti, "come in precedenza, per poter garantire l’utilizzo, seppur parziale, delle aule", e che "l’Amministrazione garantirà la piena copertura finanziaria agli incrementi eccezionali dei prezzi dei vari materiali secondo la quantificazione operata dalla Direzione Lavori".

"Quest'oggi, 28 febbraio, abbiamo ricevuto la conferma dell’interesse della nuova impresa al contratto, con avvio in aprile del cantiere - aggiungono dal Comune - Evidente la necessità di avere ancora per il prossimo anno scolastico, almeno per una parte, luoghi adeguati e accoglienti. Con la Dirigenza della scuola abbiamo incontrato il Parroco e la Superiora delle suore di Villa Zaveria; gli incontri hanno confermato sensibilità, attenzione al mondo della scuola e disponibilità alla collaborazione".

In conclusione una serie di osservazioni: "I conteggi relativi ai maggiori costi per la revisione prezzi (DL 50/2022) sono stati fatti dopo la valutazione delle opere eseguite dall’impresa M&B alla data del 30 gennaio 2023. Il maggior costo (basato sui nuovi listini) è pari a 364.676 euro IVA compresa. Per le opere da riconoscere a M&B, e in particolare per quelle in danno, sarà necessario un ulteriore confronto tra le parti interessate".