Scuole di Borgio, la minoranza: "Dichiarazioni del sindaco e dell'amministrazione molto fumose e poco chiare"

"Apprendiamo dai giornali che a partire dal mese di aprile dovrebbero ripartire i lavori per permettere al nostro comune di riavere finalmente un edificio scolastico. Ci troviamo però davanti a delle dichiarazioni da parte del sindaco Dacquino e di questa amministrazione molto fumose e poco chiare". Così, attraverso una nota stampa, il gruppo di minoranza"Borgio Verezzi x tutti".

"Sorvolando sul poco rispetto dimostrato ancora una volta nei confronti del Consiglio comunale, numerose sono state le interpellanze presentate sull’argomento da parte dei gruppi di minoranza, che non hanno ottenuto risposte chiare, leggiamo che ci sarà una nuova ditta appaltatrice che si occuperà dei lavori, non capendo come si sia concluso il contratto con la precedente - proseguono dal gruppo di minoranza - leggiamo che ci saranno nuove spese da affrontare (circa 360.000 euro in più da aggiungere ai costi di adattamento e utilizzo delle aule ricavate a Villa Zaveria e presso le Opere Parrocchiali), non capendo chi le dovrà sostenere".