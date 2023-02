Cairo presente alla Bit di Milano, il conduttore televisivo Patrizio Roversi favorevolmente impressionato dal Ferrania Film Museum

Dall'11 al 14 febbraio si è svolta a Milano la Bit (Borsa Internazionale del Turismo), il più importante evento turistico nazionale, dove oltre alle regioni italiane, hanno partecipato parecchi paesi del mondo e i più importanti operatori turistici italiani ed europei.

Cairo Montenotte, per il secondo anno consecutivo, era presente in quanto comune medievale inserito nella rete dei luoghi medievali italiani sotto il marchio. L'obiettivo? Promuovere la festa simbolo della città valbormidese, ossia Cairo Medievale, nonché il territorio in generale, con una particolare attenzione rivolta al museo della pellicola, il Ferrania Film Museum.

Tra le personalità del mondo turistico incontrate in fiera, c’è stato anche Patrizio Roversi, animatore insieme a Syusy Blady, del noto programma “Turisti per caso”, il quale è rimasto favorevolmente impressionato dal nostro museo (per vedere il video CLICCA QUI).

Medievalitaly è un ambizioso progetto per la valorizzazione turistica dei luoghi medievali italiani che oggi è composto da 22 comuni con spiccata tradizione medievale (Monteriggioni, Tarquinia, Pistoia, Viterbo, solo per citarne alcuni) ma che presto vedrà la partecipazione di molti altri comuni che dalla Valle d’Aosta alla Sicilia saranno in grado di generare un’offerta turistica fortemente focalizzata alla “medievalità”.