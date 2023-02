Savona, a breve l'inaugurazione dell'albergo sociale in via Chiavella. Assessore Viaggi: "Progetto per dare risposte all'emergenza abitativa"

A breve verrà inaugurato un nuovo albergo sociale in via Chiavella a Savona, si attende solo l'autorizzazione da parte di Alisa.

Ad annunciarlo è l'assessore ai servizi sociali Riccardo Viaggi nella prima commissione consiliare nella quale sono stati illustrati gli stanziamenti per il 2023.

"E' un progetto legato a dare risposte in varie fasi dell'emergenza abitativa anche per gradi. E' capitato recentemente di non trovare collocazione per famiglie che avevano avuto uno sfratto e che vivevano un momento di particolare difficoltà, è una situazione pronta che può dare risposta emergenziale per una prima fase che può essere un passaggio a soluzioni di tempi diversi se non definitive di una possibilità di rimanere in appartamenti provvisori" ha detto Viaggi ricordando che il progetto era partito con l'amministrazione precedente.

"Questa idea può essere una modalità giusta, quando non si hanno risposte per episodi diversi si finisce per utilizzare le formule non corrette e si ingolfano tutti i percorsi perché non si risponde ai diversi bisogni" prosegue l'assessore.

5 milioni e 394mila euro, il totale del servizio promozione sociale e 3 milioni e 725mila euro per quanto riguarda il distretto. Cifre che non si discostano rispetto alla passata amministrazione Caprioglio, per quello non sono mancate le critiche della minoranza.

"Per difficoltà economiche sul tema della prevenzione sono stati fatti dei tagli che sono stati ritenuti non evitabili ma al di là di quelli il quadro dei servizi credo siano di qualità, quindi si va in grande continuità rispetto a tematiche che erano presenti - ha proseguito Viaggi ricordando l'assunzione degli assistenti sociali - il cambiamento spero già nell'anno che si possa vedere con qualche risorsa che si potrà aggiungere".

"Speravo sinceramente che l'importo per il sociale venisse aumentato notevolmente. Il fatto che noi usciamo da un momento di crisi in cui era difficile reperire fondi che non fossero strettamente necessari, nel momento in cui ci fosse una più ampia possibilità da parte del comune si intervenisse su queste problematiche. Finalmente speravo fossero date risorse necessario a questo assessorato, io ho sofferto molto il fatto di tagliare diversi servizi" ha commentato Romagnoli.

"L'assessore Viaggi diversamente da altri che tendono a raccontare le cose che sono state fatte rivendicando una differenza rispetto a cosa si faceva prima, lui adotta una tecnica diversa, adotta un profilo basso. Dice che ha portato avanti vecchi progetti, che le risorse sono sostanzialmente insufficienti, che non se ne aggiungono altre - ha proseguito Fabio Orsi, capogruppo di PensieroLibero.zero - Sul livello assunzionale rileva che è stato fatto il minimo sindacale e bisogna fare molto di più. E' una tattica per non dare argomenti per sottolineare che ci sono criticità o sia consapevolmente dell'idea che non c'è un cambio di passo?".