Un esemplare di lupo a Savona. Una vera e propria sorpresa per coloro che lo hanno avvistato all'interno di un cortile in via Firenze, dove l'animale è rimasto probabilmente imprigionato durante il suo passaggio.

Ferito ad una zampa (secondo quanto riferito avrebbe riportato la frattura di un femore), l'animale è stato recuperato da alcuni volontari e condotto presso una clinica veterinaria per le cure del caso.