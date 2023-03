Elwood tornerà a correre. Il lupo ritrovato in un cortile a Savona operato dai veterinari di Enpa

Il suo carattere è sempre quello da lupo ma ora, con un necessario tempo di riposo, potrà tornare nuovamente anche a correre come tale.

Prosegue l'avventura di Elwood, il selvatico quadrupede ritrovato circa una settimana fa all'interno di un giardino di un'abitazione di via Firenze a Savona, , dove l'animale è rimasto probabilmente imprigionato durante il suo passaggio.

Lunedì mattina, dopo essere stato recuperato il 2 marzo dai volontari Enpa e tenuto sedato e in condizioni di sicurezza nei locali del centro Cras di Cadibona, il mammifero è stato operato per ridurre la frattura del femore della zampa posteriore destra presso lo studio Doria di Cairo Montenotte dalle dottoresse Valentina Casu e Ana Ontoria.

Come spiegano gli stessi volontari dell'ente attraverso la loro pagina social ufficiale: "Un ringraziamento alla vigilanza regionale per il trasferimento della animale dal nostro Cras all'ambulatorio - scrivono - Al lupo è stato effettuato un intervento di osteosintesi interna con mezzi di sintesi. La radiografia di fine intervento ha confermato che l'operazione è perfettamente riuscita e il femore del lupo tornerà come nuovo".

Ora per Elwood la degenza proseguirà con l'assoluto riposo necessario e le terapie antibiotica e antidolorifica.