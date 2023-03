Pietra, festa per i 100 di Maria Anna Lorenzon: l'omaggio dell'amministrazione comunale (FOTO)

A Maria Anna, che è ospite della residenza protetta comunale S. Spirito, abbiamo portato i saluti e gli auguri nostri personali, dell’Amministrazione e di tutta la città". Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi in occasione delle celebrazioni per i 100 anni di Maria Anna Lorenzon, cittadina pietrese.

"Grazie a Maria Anna che ci ha accolto con commozione e al personale della struttura che, dopo averla festeggiata ieri insieme alla sua famiglia, oggi ci ha riservato questo semplice ma, per noi, significativo momento - ha aggiunto Devincenzi - È un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini, certamente per l’importanza del traguardo anagrafico raggiunto ma anche per la ricchezza che rappresentano per tutta la nostra comunità".