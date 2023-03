Sicurezza a rischio, salta la semitappa di apertura del "Ponente in Rosa": c'è il diniego della Provincia al passaggio della corsa

La seconda edizione del Trofeo "Ponente in Rosa" di ciclismo, in programma dal 7 all’11 marzo lungo le strade della Riviera ligure di Ponente, non vedrà lo svolgimento della prima semitappa (la Ceriale-Ceriale) programmata per la giornata di domani.

L'evento, organizzato da Loabikers con il patrocinio di Regione Liguria, riservato alle atlete elite, sarebbe dovuto partire da Ceriale raggiungendo Spotorno per poi tornare nel comune cerialese: nel pomeriggio odierno, però, la Provincia di Savona ha emesso un diniego allo svolgimento della competizione dopo le perplessità esposte da alcune polizie locali (Alassio, Loano e Finale Ligure) in merito alla questione sicurezza.

La mancanza di un numero sufficiente di personale a sorvegliare i varchi e gli incroci presenti sul tracciato, portata all'attenzione della Provincia, ha convinto l'ente a non rilasciare l'autorizzazione al regolare svolgimento della corsa proprio alla vigilia.

Il trofeo "Ponente in Rosa" prenderà dunque il via con la seconda semitappa San Lorenzo-Sanremo.