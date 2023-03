Varazze piange la scomparsa di Gianni Carosso. Il sindaco: "Un vero riferimento dello sport cittadino"

"Con profonda tristezza salutiamo l'amico Gianni Carosso, Presidente Onorario del Varazze Club Nautico, che purtroppo ci ha lasciato ieri".

A ricordare il decano varazzino è il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

"La notizia è giunta nel tardo pomeriggio e ha colpito profondamente tutto il mondo sportivo varazzino. Gianni è stato presidente del VCN per ben 13 anni nei quali ha gestito il club in alcuni dei momenti più complicati della sua storia recente - il messaggio di cordoglio del primo cittadino varazzino - Ci lascia un vero riferimento dello sport cittadino; esempio e soprattutto guida per tanti giovani velisti. Da parte di tutta l'amministrazione Comunale un caro saluto all'amico Gianni, un abbraccio ai suoi cari ed al VCN in questo momento di profonda tristezza".

"Con grande tristezza, annunciamo la scomparsa del Presidente Onorario del Varazze Club Nautico, Gianni Carosso. Gianni è stato una figura fondamentale per il nostro club, essendo stato per molti anni il nostro Presidente in carica. Grazie alla sua passione e alla sua dedizione, il nostro club è diventato uno dei più importanti e prestigiosi della regione, attirando appassionati di vela e di canoa da tutta Italia. Ha trasmesso la sua passione per la vela a molte persone, soprattutto ai giovani e ha rappresentato l'essenza del club, incarnando i valori di lealtà, integrità e passione per lo sport - continuano dal Club Nautico varazzino su Pressmare - Ha lavorato instancabilmente per promuovere la vela ed anche la canoa, le sue grandi passioni e ha ispirato innumerevoli persone a prendere parte a queste meravigliose attività. La sua leadership è stata esemplare, guidando il club attraverso periodi di crescita e di difficoltà, mantenendo sempre una visione a lungo termine per il bene del club e dei suoi membri"-

"La sua personalità, la sua saggezza e la sua gentilezza hanno lasciato un'impronta indelebile nel nostro club e nella comunità associazionistica locale. Ci mancherà molto la sua presenza, ma il suo lascito continuerà a vivere attraverso il nostro club e attraverso tutte le persone che ha influenzato e ispirato. Ci uniamo in un abbraccio alla sua famiglia, Gianni rimarrà sempre nei nostri cuori e la sua memoria sarà per sempre associata al nostro club e alla comunità velica varazzina" concludono.