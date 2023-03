Savona, si sgrana l'asfalto della ciclabile in via Nizza: via al rifacimento

L'asfalto si è sgranato, da lì la decisione di intervenire sulla ciclabile di via Nizza a Savona.

Da ieri sono iniziati gli interventi tra le Fornaci e Zinola con la ditta incaricata dei lavori che sta procedendo alla scarifica e poi al rifacimento dell'asfalto.

Nel frattempo non si placano le critiche da parte dei savonesi che da anni sono polemici sulla realizzazione della zona dedicata ai ciclisti che comunque sia in alcuni tratti è letteralmente a singhiozzo obbligando gli stessi a dover optare per la carreggiata.

"Una parte di asfalto non è venuta bene e la stanno rifacendo. Devono finire anche di asfaltare la strada e per il passaggio della Milano-Sanremo di sabato 18 marzo sarà finito tutto".

Negli ultimi due anni (con il diniego nel 2020 di alcuni sindaci della provincia di Savona per via della gestione delle norme di sicurezza contro il Covid a causa proprio dei lavori, il gruppo che partecipa alla Classicissima di primavera il gruppo dopo Corso Mazzini, non aveva ha proseguito per corso Colombo, Fornaci e via Nizza ma aveva dovuto andare dritto verso corso Tardy & Benech, via Stalingrado, corso Svizzera e prima della rotonda dell'ingresso autostradale aveva girato a sinistra verso la galleria di via Nostra Signora del Monte per poi reimmettersi sull'Aurelia a Zinola, altezza supermercato Ekom.

Quest'anno si tornerà alle origini?