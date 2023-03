Borghetto dedica l'8 marzo alle donne afghane e iraniane

Non solo mimosa per l’8 marzo. Il comune di Borghetto Santo Spirito celebra la Giornata internazionale della Donna, illuminando il monumento della Costituzione in piazza Libertà, con un fascio di luce gialla, come segno di solidarietà alla causa delle donne Iraniane ed Afghane, che lottano per i loro diritti ogni giorno, sfidando la violenza e la morte nel loro paese.

L’amministrazione comunale ha accolto l'invito pervenuto da ANCI a dedicare la Giornata Internazionale della Donna alle cittadine ed ai cittadini Afghani ed Iraniani, per condannare le azioni violente perpetrate dai governi a scapito di manifestanti che scendono in piazza pacificamente o che chiedono semplicemente di poter accedere all’istruzione, in nome della democrazia e della libertà.

L’iniziativa è anche un’occasione per riflettere sulla parità di genere, che appare ancora lontana da essere raggiunta, anche nel continente Europeo. Accendiamo una luce sulle disparità, per trovare la strada verso l’uguaglianza.