Vado, inaugurata una panchina gialla per le donne in piazza S. Giovanni Battista (FOTO)

Una panchina gialla per rendere omaggio alle donne ad un giorno dalla festa a loro dedicata.

Questo pomeriggio, a Vado Ligure, è stato inaugurato in Piazza San Giovanni Battista questo simbolo. alla presenza dell'amministrazione comunale con letture e canti dei bambini dell'Istituto Comprensivo vadese.

"L’inaugurazione delle panchine gialle vuole rendere omaggio proprio al valore delle donne nella nostra comunità ed ha voluto arrivare com un giorno d’anticipo per essere, proprio da domani, 8 marzo, il luogo dove scattarsi una foto o lasciare un messaggio da parte di ciascuna donna e di chi le sappia apprezzare ogni giorno - dicono dal comune - Un doveroso ringraziamento va alla creatività esplosiva ed eccezionale della Ludoteca Il Cappellaio Matto, che ha trasformato in fiaba colorata la piazza ed il Palazzo Comunale stesso, alle infaticabili volontarie di Sferruzziamo, che hanno creato a mano interi alberi di mimosa di filo, alle maestre ed ai bambini dell’ Istituto Comprensivo di Vado Ligure che guidati dalla Scm Scuola Comunale Musica hanno emozionato tutti sulle parole di 'Supereroi', alla Sezione ANPI Vado Ligure sempre presente ed al Gruppo Vernazza Autogru che ne ha supportato la realizzazione pratica dell’evento".

"Sul palco le toccanti letture e parole di Sissi Campanella, Donatella Ventura e Gemma Babboni, introdotte e premiate dal Sindaco Monica Giuliano, hanno dato il via alla primissima edizione del Premio Comunale Donne di Valore, che da quest’anno in avanti, ogni 8 marzo, celebrerà il valore di quelle donne della nostra comunità che abbiano saputo essere e donare quel loro 'valore' a beneficio di tutti. Viva il Valore delle Donne e grazie di cuore a tutte le donne di Valore della nostra città" proseguono.

"Questa sera alle 21:30, presso il Sea Art hotel si terrà uno spettacolo teatrale gratuito sempre correlato ai festeggiamenti. Sale d’attesa è il titolo dello spettacolo e sul palco saliranno proprio tre donne a intrattenere tutti" concludono.