Trofeo Ponente in Rosa, arrivano conferme sulla terza tappa: il via previsto da Ceriale anziché da Pietra

Con partenza da Ceriale, anziché come inizialmente previsto da Pietra Ligure, ma la terza tappa del Trofeo Ponente in Rosa dovrebbe svolgersi comunque. Il condizionale rimane d'obbligo visto l'evolversi frenetico delle ultime ore, ma dopo le problematiche che hanno portato all'annullamento della prima semitappa e della seconda tappa sembrerebbe essersi rasserenato il cielo sopra la competizione ciclistica, riservata alle atlete elite, organizzata da Loabikers con il patrocinio di Regione Liguria.

L'organizzazione ha infatti deciso di ricollocare il via del terzo appuntamento, adesso previsto per le 13.10 dal lungomare Diaz di Ceriale, con la conclusione confermata come da programma a Laigueglia: 96 km di corsa con una riduzione del tracciato rispetto a quanto inizialmente preventivato di appena 8 km. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, mancherebbe ancora l'ok al transito della carovana da parte di Alassio (con Finale e Loano uno dei tre Comuni che aveva espresso perplessità sul tema sicurezza): un'autorizzazione che comunque dovrebbe arrivare entro la mattinata di domani. Dalla Provincia infatti giungono conferme sullo svolgimento dell'evento.