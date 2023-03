Le 5 perdite più grandi nella storia del casinò

Chi ama il gambling a volte vince e a volte perde, questo è normale. Un buon giocatore deve prima di tutto giocare in maniera responsabile e puntare solo le somme che può permettersi di perdere senza avere ripercussioni sul proprio bilancio familiare.

In secondo luogo, poiché in Italia ci sono solo quattro casinò, un giocatore se vuole giocare deve scegliere un sito affidabile, per esempio Lucky Block, che sta andando per la maggiore ultimamente nel nostro Paese.

Vediamo adesso le cinque perdite più clamorose nella storia dei casinò. Le cifre indicate sono in dollari.

5. Maurice O’Connor: 13 milioni

Maureen O'Connor è l'unica donna presente in questa classifica. Quando si è verificata la perdita di cui parliamo, era sindaco di San Diego, in California: il primo sindaco donna della città. La O’Connor aveva sviluppato una vera e propria dipendenza dal gioco ed è arrivata a giocare oltre un miliardo di dollari in nove anni, dal 2000 al 2009.

La sua dipendenza l’ha spinta ad appropriarsi indebitamente di due milioni di dollari dalla fondazione di beneficenza del suo secondo marito, tutti persi al video poker. La O’Connor ha continuato a vincere e perdere in quegli anni e alla fine il bilancio è stato in perdita di 13 milioni di dollari. L’ex sindaco è finita in tribunale e anche in ospedale perché è stata colpita da ictus che ha prodotto danni cerebrali.

4. Harry Kakavas: 20,5 milioni

L'ex miliardario australiano Harry Kakavas ha perso nella sua carriera di gambler ben 20,5 milioni di dollari ma, come Maurice O’Connor, l’importo giocato complessivamente è enorme perché pari a 1,5 miliardi di dollari. Rispetto a questa cifra, 20,5 milioni possono sembrare anche poca cosa.

Colpisce che questa perdita si sia accumulata nel giro di soli due anni, tra il 2012 e il 2013 ed esclusivamente al Crown Casino di Melbourne. Kakavas ha anche citato in giudizio il casinò, sostenendo che avrebbe sfruttato il suo "impulso patologico al gioco d'azzardo". Kakavas ha perso la causa perché la Corte ha ritenuto che fosse perfettamente in grado di prendere decisioni razionali.

Ma è chiaro che Kakavas aveva una dipendenza dal gioco che risaliva a molti anni prima. Nel 1998 aveva trascorso quattro mesi in prigione per aver frodato 220.000 dollari a una grande azienda australiana, utilizzando parte del maltolto per finanziare il gioco.

3. Charles Barkley: 30 milioni

Charles Barkley è un ex cestista americano che è stato inserito dalla NBA nella lista dei 50 giocatori più forti di tutti i tempi. In pratica, una leggenda, ma non si può dire altrettanto delle sue abilità sul tavolo verde.

Ha infatti dilapidato la fortuna guadagnata sul campo, pari a 30 milioni, sui tavoli da gioco di diversi casinò. Barkley è sempre stato un high-roller: lui stesso ha ammesso di aver perso 2,5 milioni di dollari in una sola sessione di blackjack. Oggi Barkley si dedica al commento degli eventi sportivi ed è riuscito a contenere di molto la sua irrefrenabile voglia di giocare.

2. Archie Karas: 40 milioni

Chi è appassionato di storie legate al gambling e ai casinò avrà forse già sentito parlare di Anargyros Nicholas Karabourniotis, o più semplicemente Archie Karas, uno dei giocatori professionisti più famosi. Il suo nome è legato alla più lunga serie di vittorie al casinò che si conosca, la leggendaria Run, conclusasi con un bottino di 40 milioni di dollari.

Ma quello che stupisce è come sia arrivato a questo risultato. Karas era infatti indigente, lavorava per pochi dollari al giorno. Quando arrivò a Las Vegas nel 1992 aveva solo 50 dollari in tasca. Si fece prestare 10.000 dollari da un amico e li trasformò in 40 milioni dopo una striscia di vittorie impressionante, dal 1992 al 1995.

Karas era però anche un grande perdente, finendo ben presto per dilapidare questa enorme fortuna che aveva accumulato, effettuando puntate sempre più alte e convincendo i casinò ad alzare di volta in volta il limite massimo di puntata. Furono sufficienti tre settimane per perdere fino all’ultimo milione.

1. Terrance Watanabe: 204 milioni

Terrance Watanabe ereditò nel 1977 dal padre la Oriental Trading Company, società attiva nella vendita di articoli per feste e carnevale. Era un colosso che fatturava 300 milioni l’anno nel 2000. Quello fu anche l’anno in cui “Terry” vendette la società a un fondo americano e divenne un filantropo.

L’altro lato della medaglia vede Watanabe giocare compulsivamente in diversi casinò, da cui venne anche espulso. Solo nel 2007 giocò qualcosa come 835 milioni di dollari, unicamente al Ceasar’s Palace di Las Vegas, riuscendo a perdere 127 milioni. Il casinò dovette pagare una multa di 225.000 dollari per avergli permesso di giocare anche in stato di ebbrezza. Si stima che Watanabe abbia perso complessivamente 204 milioni di dollari. Dal 2008 non mette più piede in una sala da casinò.