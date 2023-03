Carcare, concluse le celebrazioni per il 400° anniversario della fondazione del liceo Calasanzio

"Celebrare il 400° anniversario della fondazione di un monumento architettonico e formativo è stato un traguardo di orgoglio per la nostra comunità cittadina, per la provincia di Savona, per le regioni Liguria e Piemonte. Quattrocento anni fa la storia non transitò casualmente per Carcare, il luogo scelto dal Calasanzio con l’intercessione dei carcaresi fratelli Castellano aveva una strategica valenza politica, religiosa, economica, di conseguenza militare e non da ultimo formativa. Esattamente, perché la fondazione delle Scuole Popolari Calasanziane, per opera dello stesso San Giuseppe Calasanzio, avvenne nel Giugno del 1621, da allora il “Collegio”, come sono abituati a chiamarlo i carcaresi, sopravvisse, nel tempo, a guerre, rivoluzioni, riforme e riformatori". E' stato il primo commento del Sindaco di Carcare al termine degli ultimi appuntamenti celebrativi.

Oggi il Liceo è un moderno plesso scolastico, con una tradizione formativa secolare mai interrotta che ospita i corsi di orientamento, classico, scientifico e linguistico, frequentato da oltre 550 studenti.

Il comune di Carcare, già si fregia del titolo “Città Calasanziana”, insieme alla Comunità dei Padri Scolopi e alla Dirigenza Scolastica, sono stati tra gli attori protagonisti di questo percorso di valorizzazione culturale e scientifica legata alla: produzione di opere intellettuali, oltre 10 pubblicazioni; convegni tematici che hanno impegnato l'arco temporale di due anni; borse di studio per gli studenti liceali meritevoli; un articolato percorso di restauri conservativi di luoghi legati alla storia calasanziana e di opere d'arte pittoriche. Il tutto a celebrative questo “eroico compleanno”. Le sfavorevoli congiunture sanitarie non hanno permesso di assolvere ad alcuni doveri celebrativi come programmati, tuttavia si ha la certezza che quanto fatto sopravviverà alla memoria corta e sarà la migliore testimonianza del momento storico “calasanziano” vissuto.

Lo scorso fine settimana, si sono svolti a Carcare gli ultimi due appuntamenti di carattere storico culturale, direttamente collegati al 400° di presenza dell’Istituto Calasanziano. L'inaugurazione dell'Aula degli Affreschi e della Meridiana, entrambi oggetto di un restauro conservativo, direttamente monitorati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione Liguria, sono stati cofinanziati dalla Fondazione De Mari, dalla Provincia di Savona e dal comune di Carcare.

Rappresentano da un lato la continuità celebrativa del 400° anniversario di fondazione del Collegio e dall’altro la volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare il Patrimonio Artistico e Culturale del comune di Carcare.

“La nostra comunità cittadina beneficerà, insieme agli abitanti del comprensorio vallivo e di eventuali turisti, di quanto fatto in questi due anni dal Comitato per le Celebrazioni, tutte iniziative fortemente collegate all’identità del territorio figlie di un scientifico percorso di valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico di Carcare, si conclude il percorso delle Celebrazioni del 400° di fondazione”, spiega nel merito l'assessore alla cultura del comune di Carcare, Giorgia Ugdonne.