Finale, le salme dei defunti in casa potranno tornare al Ruffini in casi di emergenza: pronta la convenzione col Comune per una "sala del commiato"

Potranno di nuovo tornare a essere ospitate negli spazi dell'ex ospedale Ruffini i corpi delle persone decedute improvvisamente nella propria abitazione se lì non potranno restare temporaneamente per questioni igienico sanitarie o familiari prima del commiato.

Da circa un mese e mezzo, infatti, gli spazi precedentemente messi a disposizione della struttura grazie a un accordo verbale con Cittadinanza Attiva messo a punto oltre una decina di anni or sono erano stati momentaneamente bloccati dal cambio di gestione dell'ex ospedale.

Tutto ciò solamente in attesa di un chiarimento formale dell'accordo. A chiarirlo è stato il Consiglio Comunale odierno, dove a sollevare la questione è stata la consigliera di Per Finale Tiziana Cileto: "Questo spazio per noi è di fondamentale importanza - ha sottolineato - perché quando un decesso avviene in ospedale non c'è problema, come può invece essere se avviene al domicilio: se vi sono questioni igienico sanitarie, familiari oppure la casa non sia adeguata e il decesso si verifica di giorno il medico può fare una dichiarazione ad Asl attestante i problemi del permanere a domicilio e disporne quindi il trasferimento al Santa Corona. Ma se ci si trova la notte, nel weekend o nelle festività sorge la criticità. Vero che abbiamo Finale Salute, non tutti i medici però vertono su di esso, che comunque è chiuso di notte".