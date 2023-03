Carenza di personale sanitario, Brunetto (Lega): "Estendere la possibilità di esercitare la libera professione"

“Carenza di personale sanitario anche in Liguria. Oltre a impegnarsi per reperire nuovi medici nelle Asl e negli ospedali del nostro territorio, è necessario che si proceda a una riforma normativa che consenta stabilmente la libera professione al personale infermieristico e delle professioni sanitarie. Con il decreto Milleproroghe, infatti, è stato permesso agli infermieri di svolgere la libera professione soltanto fino al 31 dicembre 2023. In tal senso, in aula ho discusso l’interrogazione della Lega per conoscere quali iniziative Regione Liguria stia portando avanti a favore della riforma. L’assessore competente si è dichiarato d’accordo con la nostra proposta, ribadendo però che la normativa è stata disposta dallo Stato a seguito dell’emergenza coronavirus e pertanto per consentire stabilmente la libera professione al personale infermieristico, allargandolo anche alle professioni sanitarie, occorre una riforma legislativa a livello nazionale. L’assessore si è quindi impegnato a portare la nostra proposta in Conferenza Stato-Regioni per veicolarla al Ministero della Salute. Una volta adottata a livello governativo, Regione Liguria potrà finalmente intraprendere a livello locale le opportune iniziative e realizzare questo importante obiettivo”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.