Piaggio, Mai (Lega): “Al più presto un bando per garantire investimenti e salvaguardare l’occupazione”

“La Piaggio Aerospace, che opera negli stabilimenti di Villanova d'Albenga e di Sestri Ponente, è un’eccellenza non solo per il savonese e la Liguria, ma a livello nazionale. Sono ormai 5 anni che Piaggio Aero è sotto amministrazione straordinaria, e negli ultimi anni ha perso 300 lavoratori. L’azienda è strategica e non può essere svenduta. Per questo è fondamentale istituire al più presto un bando che veda l’interesse di un soggetto che sia pronto a investire nello stabilimento e a valorizzarlo. Bene che il Governo, che ha rafforzato la struttura commissariale con due nuove nomine, abbia dato, attraverso il contatto con l'assessore Benveduti, un ulteriore segnale con la disponibilità a un incontro con Regione e sindacati perché insieme allo sviluppo dell’azienda venga salvaguardata anche l’occupazione”.

Lo dichiara il Capogruppo della Lega in Regione Stefano Mai.