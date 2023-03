Albenga, il nucleo di sicurezza urbana della polizia locale cresce e si potenzia

Il nucleo di sicurezza urbana della polizia locale di Albenga cresce e si potenzia. A tracciare il punto il comandante Roberto Barbieri che, anche alla luce di alcune esternazioni da parte di consiglieri di minoranza, precisa: "Il nucleo di sicurezza urbana non ha mai cessato le sue funzioni, anzi è stato progressivamente potenziato e aggiornato".

"Tant’è vero che gli agenti dell’USU (Ufficio Sicurezza Urbana) hanno recentemente partecipato a un nuovissimo progetto di formazione ad alta specializzazione che ha visto una stretta collaborazione con il nucleo antidroga della polizia locale di Milano. In particolare si sono svolte giornate di affiancamento formativo durante le quali gli agenti hanno acquisito nuove e specializzate competenze sulla materia del contrasto ai reati in materia di stupefacenti", prosegue.

"Grazie a questo progetto abbiamo attivato la sperimentazione di nuovi modelli di sicurezza sfruttando diverse metodologie di intervento acquisite anche grazie alla continua attività di formazione. Al contempo la presenza del personale specializzato in divisa nelle zone più sensibili del territorio ha permesso di contrastare in maniera sempre più efficace situazioni di degrado, potenziando contestualmente il contatto con i cittadini e il territorio".

"Va aggiunto infine che inoltre stiamo rafforzando il servizio di sicurezza urbana formando e preparando agenti di altri uffici che collaborano sempre più in maniera efficace ed integrata con gli agenti specializzati".

"I dati relativi all’attività dell’ufficio evidenziano, non solo come l’attività in materia di contrasto allo spaccio non si sia arrestata, ma anzi potenziata e come, allo stesso tempo, sono cresciuti gli interventi anche su tutte le alte tematiche che interessano il nostro territorio", aggiunge.

"Negli ultimi mesi abbiamo avuto: 2 arresti (uno per spaccio e uno per furto), 2 denunce per spaccio, 2 segnalazioni art 75 per possesso di sostanza, 6 denunce per invasione di terreno e edificio nell’ambito dei controlli contro il degrado, 18 fotosegnalamenti ed abbiamo ricevuto 4 querele", conclude il comandante Barbieri.