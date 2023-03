Diego Distilo (Aria Nuova per Albenga): «Il Nucleo scurezza urbana esiste ancora sulla carta, ma è soppresso nella realtà»

«Il Nucleo scurezza urbana esiste ancora sulla carta, ma è soppresso nella realtà. Corrisponde al vero quanto già evidenziato da Fratelli d’Italia che l’assessore alla polizia municipale Mauro Vannucci ha cercato di smentire».

Lo afferma in una nota Diego Distilo, consigliere di Aria Nuova per Albenga che interviene dopo il j’accuse di Fdi col suo capogruppo Roberto Tomatis che ieri aveva sottolineato pubblicamente la sospensione di ogni attività del Nucleo destinato alla tutela della sicurezza urbana della polizia municipale dopo moltissimi arresti e indagini contro la lotta allo spaccio di droga.

«Che ne dica l’assessore Vannucci ma il reparto è stato smantellato da alcune settimane seppur sulla carta esista ancora rimane ancora in essere ma nei fatti è già stato smembrato e gli agenti sono già stati destinati ad altri incarichi – dice Distilo – L’Amministrazione dimostra di essere in forte difficoltà e cerca di nascondere azioni oggettive che invece gli albenganesi devono sapere le decisioni scellerate messe in atto da chi governa la città: per tutelare l’immagine di Albenga hanno deciso di sospendere l’attività di un nucleo di sicurezza che era impegnato contro gli spacciatori con risultati eccellenti. Tra l’altro per gli agenti che facevano parte di questo speciale reparto erano state investite anche importanti risorse economiche. Erano stati inviati a Milano per seguire corsi di aggiornamento professionale anche per apprendere nuove tecniche per migliorare la loro attività di controllo del territorio. Ora invece – conclude Distilo - per tutelare l’immagine della città dopo i numerosi arresti di spacciatori e anche criminali l’Amministrazione ha deciso di cancellare con un colpo di spugna un gruppo di agenti che invece era necessario per garantire la sicurezza degli albenganesi».