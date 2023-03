Toti all’inaugurazione dell’Esselunga, malumori ad Albenga: “Viene per un supermercato ma snobba gli incontri sulla sanità”

Il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore:

“Apprendiamo della possibile presenza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti all’inaugurazione, il prossimo mercoledì 22 marzo, di un supermercato privato. Ci auguriamo si tratti di una notizia errata. Sarebbe molto grave se il Presidente Toti - che ha risposto negativamente a tutte le richieste di incontro per l’Ospedale Santa Maria di Misericordia, che neppure in occasione della consegna della medaglia d’oro al merito civile alla Città è venuto al Albenga – decidesse di partecipare all’inaugurazione di una attività privata. Se tuttavia il Presidente dovesse magicamente trovare la strada che porta ad Albenga proprio in questa occasione, ci auguriamo che, per lo meno, i cittadini che saranno presenti decidano di manifestare il loro dissenso. Così non fosse non potremmo non dedurne che approvano le scelte della Regione sul tema sanità”.

Con l’occasione si informa che sarà presente un gazebo per la raccolta fondi per l’ecocardiografo sabato 18 marzo dalle ore 9.30 fino alle 17.00 in Piazza del Popolo.