Primo caso di positività della peste suina a Stella.

La carcassa era stata rinvenuta due giorni fra le località di San Martino e Teglia e nella giornata di oggi dopo le analisi approfondite del caso è risultata positiva.

"Se fossimo nel finalese gia, o nell’emiliano o nel cuneese sarebbero già accorsi da tutte le parti per cercare una vera soluzione invece siamo in una zona dove probabilmente non importa a nessuno in barba a tutte le attività che ci lavorano" dice il sindaco Andrea Castellini.