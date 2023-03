Sicurezza in corso Mazzini ad Albisola, ripristinato l'attraversamento a chiamata. Un gruppo di albisolesi: "Non basta"

E' operativo da questa ieri il nuovo impianto semaforico di corso Mazzini ad Albisola Superiore.

L'attraversamento a chiamata era particolarmente atteso dagli albisolesi preoccupati dalla presenza dei mezzi pesanti che transitano sulla principale arteria comunale in uscita e in entrata dal casello autostradale.

"Si tratta di un importante intervento di sicurezza urbana atteso per il quale l'Amministrazione Comunale si era impegnata a provvedere alla sostituzione dopo il definitivo guasto di quello precedente - spiegano dal comune - Un investimento complessivo di circa 40.000 euro per garantire alla cittadinanza un'attraversamento pedonale in sicurezza nel tratto centrale di uno degli assi viari principali della città come corso Mazzini".

Nel frattempo non si ferma il gruppo di cittadini albisolesi che nei mesi scorsi aveva scritto una lettera al Prefetto Enrico Gullotti sul tema sicurezza e viabilità richiedendo la formalizzazione dell'ordinanza di stop ai mezzi pesanti non solo nei mesi estivi ma per tutto l'anno.

Lo scorso gennaio il Palazzo di Giustizia savonese aveva convocato il Comitato Operativo per la viabilità, l'organo tecnico composto dalla polizia stradale, dai carabinieri, i vigili del fuoco ed integrato in quell'occasione con rappresenti dei comuni delle due Albisole e Savona oltre ad Anas e ad Autostrade, con lo scopo di valutare quali misure adottare per mitigare gli effetti sulla viabilita del transito di mezzi pesanti in uscita dal casello autostradale di Albisola.

Era stato così deciso di potenziare l'attività di pattugliamento in sinergia con le polizie locali albisolesi e di Savona, l'installazione della segnaletica, migliorare la segnalazione dei passaggi pedonali e l'installazione, avvenuta nella giornata di ieri, dell'impianto semaforico.

In attesa che vengano definiti i lavori dell'Aurelia Bis e il futuro ribaltamento del casello.

"Noi vogliamo qualcosa di immediato, non ci accontentiamo della prudenza solo per i pedoni, vogliamo che i mezzi che vanno al porto di Savona escano al casello di Savona, non che escano ad Albisola, anche quelli da Genova invece che proseguire escono da noi e intasano l'Aurelia. No, non ci stiamo" dice l'albisolese Luana Di Paolo.