Addio a Sofia Sacchitelli, simbolo della lotta alle malattie rare: anche il Vado Calcio era sceso in campo a fianco della studentessa genovese

Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto scrivere: è morta nella notte Sofia Sacchitelli, la giovane studentessa genovese affetta dal 2021 da angiosarcoma cardiaco, un tumore maligno al cuore, non operabile.



La sua storia era diventata virale dopo il suo appello attraverso il quale aveva lanciato un'associazione 'Sofia nel Cuore' finalizzata alla ricerca sulla malattia che l'ha colpita. Questo l'iban per donare: IT56 M030 6909 6061 0000 0194 003.



“E' un tumore molto aggressivo – aveva raccontato Sofia – e attualmente considerato a prognosi infausta. Patologia talmente rara e assurda, con quota di circa 2-3 casi per milione di abitanti, tanto da ritenermi quasi 'fortunata' ad esserne stata colpita. Mi ci sono voluti diversi mesi per riuscire a pronunciare quell'orrenda parola senza la voce tremolante e senza essere percossa da un brivido lungo la schiena”.



Recentemente a Sofia era stata consegnata la prima medaglia al merito della storia dell'Università di Genova. Anche il Vado Calcio si era schierato a fianco della 23enne genovese: il match analyst Nicolò Costa e il centrocampista Christian Cenci avevano donato il premio stagionale per la lotta contro l'angiosarcoma cardiaco (LEGGI QUI).

Questo il cordoglio della Regione Liguria: "Il presidente Giovanni Toti e la giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Sofia Sacchitelli, e si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Sofia, studentessa di medicina al quinto anno, aveva deciso di fondare l'associazione 'Sofia nel cuore' dopo che le era stato diagnosticato un raro angiosarcoma cardiaco. L’obiettivo di 'Sofia nel cuore' è portare avanti un progetto di ricerca scientifica per migliorare la qualità di cura e ampliare l'offerta terapeutica per i pazienti affetti da questo male. In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, la sorella Ilaria aveva preso parte alla maratona no-stop organizzata da Regione Liguria, raccontando l’impegno della sorella, offrendo la propria testimonianza di donna e parlando del lavoro che la sorella portava avanti per lo sviluppo della nostra società".

Alla famiglia, agli amici e ai tanti che l'hanno conosciuta vanno le nostre più sentite condoglianze.