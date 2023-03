Albenga piange Silvio Tentoni, punto di riferimento nel mondo del volontariato e della Croce Bianca

"Silvio era un vero e proprio punto di riferimento all'interno della Croce Bianca di Albenga - ricorda il sindaco Riccardo Tomatis - Sempre disponibile, pronto ad aiutare e a darsi da fare. Era una persona generosa e altruista sempre presente in caso di necessità. Ricordo le chiacchierate, i momenti passati a ridere e scherzare magari di fronte agli ottimi piatti che preparava per tutti i volontari. Silvio mancherà a tutti noi. In questo momento di grande dolore faccio le condoglianze a nome di tutta l'amministrazione alla sua famiglia, e a quella che è stata la sua seconda famiglia: la Croce Bianca di Albenga".

Nella Croce Bianca di Albenga ha ricoperto gli incarichi di direttore dei servizi e consigliere di amministrazione, è stato inoltre consigliere regionale Anpass e milite della croce dagli anni '80. "Non ci sono parole per esprimere il dolore di tutti noi! Un pezzo della Croce Bianca, delle Pubbliche Assistenze e del mondo del volontariato in ambulanza. Una persona straordinaria che non può essere dimenticata" si legge sulla pagina Facebook "P.A. Croce Bianca ALbenga OdV".

Nel pomeriggio di domani, martedì 21 marzo alle 17.00, è previsto l'arrivo della salma nella sede della pubblica assistenza ingauna dove alle 19.00 verrà recitato il Santo Rosario. I funerali si svolgeranno mercoledì 22 marzo, alle 10.30, in cattedrale ad Albenga.