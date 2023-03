Imperia: rapine e traffico di droga tra Milano e Savona, i Carabinieri arrestano due imperiesi

I Carabinieri di Imperia hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di due giovani imperiesi. Il primo provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Milano nei confronti di un ventiseienne con cittadinanza italiana, ma di origine magrebina, con diversi precedenti. L’uomo, attualmente in attesa di occupazione, è stato trovato nella sua abitazione di Oneglia.

Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere, dove dovrà scontare una pena detentiva di tre anni e quattro mesi di reclusione per diverse rapine commesse a Milano tra i mesi di gennaio ed aprile dell’anno 2017.

Il secondo provvedimento ha invece riguardato un giovane di ventuno anni, sempre di Imperia, che ha ripetutamente violato le prescrizioni imposte dalla misura alternativa dell’affidamento in prova cui era stato sottoposto a seguito di ripetute violazioni in materia di stupefacenti commesse in provincia di Savona. Anche in questo caso il giovane, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di Imperia ed attualmente è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che dovrà rideterminarne il modo di espiazione della pena.