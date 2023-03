Ex Savam di Altare, la consigliera Scotti: "Dall'amministrazione Briano annunci fumosi, la riapertura della strada non avverrà in tempi brevi"

"Sono necessari almeno altri 10 giorni per avere il progetto di messa in sicurezza, poi occorrerà mandarlo in Soprintendenza ed attendere la loro autorizzazione. Una volta ottenuta questa approvazione, si dovrà attivare una SCIA in comune e, solo dopo 30 giorni, i lavori potranno iniziare. Quindi, con la previsione più ottimistica, ci vorranno ancora circa due mesi prima di poter iniziare effettivamente i lavori, che prevedono l'abbassamento della ciminiera, la demolizione del forno Oscar, il rifacimento del tetto su via Cesio e la messa in sicurezza del forno San Rocco, i cui tempi esecutivi non saranno certo brevi", aggiunge.