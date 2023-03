Loano. Il comune a caccia di organizzatori e sponsor per gli eventi estivi, minoranza incredula: "Non solo un problema economico, mancano le idee"

In vista della stagione estiva, in questi giorni il Comune di Loano ha emanato un avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati ad organizzare eventi ed iniziative di intrattenimento da far svolgere in piazza Italia. In particolare, l'ente è alla ricerca di "privati disposti a curare l'organizzazione artistica della notte bianca del 17 giugno, di eventi di musica leggera e di cabaret (per i periodi di luglio e agosto), di eventi di animazione per famiglie e bambini, di serate di ballo liscio e serate di musica classica - si legge in una nota stampa - a ciò si aggiungono i cosiddetti 'grandi eventi' da concordare con amministrazione e uffici".

"Le date dei vari eventi saranno concordate con l'amministrazione - spiegano ancora dal Comune - La location di piazza Italia prevede la presenza di un pubblico di circa 4.000 persone. Determinati eventi (come la rassegna per famiglie e bambini) potranno svolgersi in altri contesti. È prevista a carico dell'Ente una compartecipazione economica, ma gli eventi potranno essere realizzati in tutto o in parte con il contributo di sponsor reperiti dall'aggiudicatario. I progetti saranno valutati da un'apposita commissione. Le istanze dovranno pervenire via Pec entro e non oltre le 23.59 del 31 marzo all'indirizzo loano@peccomuneloano.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Loano".

Quanto reso noto da Palazzo Doria, però, ha immediatamente provocato la reazione del gruppo di minoranza Nuova Grande Loano: "In pratica a fine marzo il Comune ha emanato un bando per cercare soggetti interessati ad organizzare eventi (tra cui la notte bianca) e sponsor. C’è qualcosa che non torna - si legge sulla pagina Facebook della minoranza loanese - Una città turistica che basa la sua economia sul turismo, non ha una programmazione seria sull’organizzazione degli eventi? Fare un bando ora significa fa partire qualcosa ad aprile, con la stagione alle porte".

"Inoltre - proseguono da Nuova Grande Loano - le numerose riunioni per il Piano del Turismo con un esperto che sta incontrando tutte le categorie a che punto sono? Il Piano esiste Come in tutto, questa Amministrazione non dimostra di avere obiettivi e programmi per la nostra Loano. Si vivacchia sul quotidiano, non si investe in nulla, si va al ribasso anche per le manifestazioni. Non c’è solo un problema economico, qui mancano totalmente le idee".