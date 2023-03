Tomatis (FdI): "Non percepisco emolumenti da consigliere, ma l’amministrazione mi chiede di pagare le tasse"

E’ una storia paradossale quella capitata a Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia ad Albenga. E’ lui stesso a raccontarla pubblicamente.

"All’inizio del mio mandato da consigliere ho rinunciato ad incassare qualsiasi compenso derivante dall’attività istituzionale del comune. E sono l’unico di tutta l’Amministrazione albenganese ad aver rifiutato l’emolumento. Tuttavia, con grande stupore, l’Amministrazione ha deciso di farmi pagare le tasse facendomi recapitare il Cud nonostante non abbia percepito nulla come succede ormai da quattro anni a oggi".

"Questa è una risposta politica nei confronti di un consigliere di minoranza che pur svolgendo il suo ruolo senza percepire un euro evidentemente dà molto fastidio e ora si vede imporre di pagare le tasse per ciò che non ho preso – afferma Roberto Tomatis – Soldi, che tengo a ribadire, non ho mai percepito e che ho deciso, a suo tempo, di lasciare nelle disponibilità dell’Amministrazione. Ricevere il Cud quindi lo considero un atto gravissimo perché volendo avvalermi di un professionista per ricorrere al sopruso costerebbe sicuramente di più".

"Comunque sia – dice Tomatis - pagherò le tasse nonostante non abbia mai ricevuto alcun compenso. Ritengo però che azioni come queste siano «dittatoriali» decise da chi amministra il comune che ha voluto mettere in atto un’assurda iniziativa punitiva nei confronti di un consigliere scomodo che dice quello che pensa e che evidentemente non piace alla maggioranza, è da questi comportamenti che si comprende da chi siamo amministrati".