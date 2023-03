Beni confiscati alle mafie, appartamento in via Untoria affidato al comune di Savona

La 'Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia' serve a non dimenticare il sacrificio di vite umane ma anche a tenere alta l'attenzione su un fenomeno che esiste e persiste. Ricorda però anche che la collaborazione tra forze dell'ordine, magistratura, amministrazioni, associazioni e cittadini può fare tanto e dà frutti. Questa collaborazione, ad esempio, reimpiega a scopo sociale beni che rientrano in procedimenti giudiziari relativi a criminalità organizzata.

Il comune di Savona, ad esempio, ha ricevuto dall'Agenzia Nazionale che amministra e destina i beni confiscati un appartamento in via Untoria. Si tratta di una casa in discrete condizioni che potrà presto essere impiegata per una finalità positiva per la comunità savonese.