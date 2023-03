Osiglia, gestione dell'impianto sportivo polivalente Imbarcadero: il comune avvia una manifestazione di interesse

Il comune di Osiglia ha avviato una manifestazione di interesse per la gestione dell'Imbarcadero. L'impianto sportivo polivalente situato in località Barberis, rappresenta un centro di riferimento per la canoa e il canottaggio.

Gli operatori economici interessati, nonché in possesso dei requisiti necessari, potranno partecipare dando comunicazione, mediante Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.osiglia.sv.it, entro la mezzanotte del 2 aprile.

"La manifestazione di interesse è rivolta a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionale e/o soggetti operatori economici muniti di idonei requisiti morali, esperienza tecnico organizzative ed economico finanziaria", si legge nell'avviso.