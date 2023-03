Toirano celebra Dante: spettacolo teatrale e mostra iconografica alla scoperta della Commedia dantesca

Anche Toirano protagonista di un emozionante e suggestivo viaggio letterario, artistico e culturale ispirato ai canti della Commedia dantesca e alla figura del Sommo Poeta, che quest’anno l’Associazione “Arte in Scena” di Vinci (FI), con il Patrocinio di “Dante 2021” - Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte dell’autore, ha voluto proporre ai comuni della nostra regione.

"Sia per la performance di qualità, articolata in racconti, spiegazioni, monologhi teatrali e interpretazioni artistiche, sia per la possibilità di valorizzare anche in questa occasione i luoghi simbolo del nostro paese, abbiamo voluto fin da subito che tra le 14 tappe liguri del percorso 'Dell’arte contagiosa', ideato da Marina Mariotti, ci fosse Toirano - spiegano il sindaco Giuseppe De Fezza, la consigliere delegata al Turismo Roberta Tognoloni e il consigliere delegato alla Cultura Nicola Panizza - È per questo che venerdì 24 marzo, alle ore 20.30, nella splendida cornice della chiesa di San Martino, gentilmente messa a disposizione dal nostro parroco, Don Tiziano, tutti gli interessati avranno l’opportunità di assistere alla rappresentazione di una delle più celebri tappe del viaggio ultraterreno di Dante nella Commedia: l’incontro, nel pozzo ghiacciato dell’Inferno, con il Conte Ugolino Della Gherardesca e l’Arcivescovo Ruggeri degli Ubaldini, emblemi del tradimento politico e della patria, dannati per l’eternità".