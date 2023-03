90 anni fa l'unione tra Borgio e Verezzi: tre giorni di celebrazioni per festeggiare la ricorrenza

Il Comune di Borgio Verezzi compie 90 anni e per celebrare questo importante traguardo è prevista una serie di eventi, che si svilupperà nell'arco di tre giorni, riguardanti l'intera comunità.

"Festeggiare oggi questa ricorrenza ci invita a riflettere su come, partendo dal Decreto Regio che sancì l’unione dei Comuni di Verezzi e di Borgio nel 23 marzo 1933, il nostro paese in questo lungo cammino abbia saputo vivere e valorizzare il territorio anche nelle sue diversità, invitandoci a guardare il futuro che vogliamo costruire insieme. La realtà che ci circonda ci mostra ogni giorno come divisioni e muri impoveriscano le persone e le relazioni. Dobbiamo quindi avere la capacità di essere uniti per dare valore alla nostra comunità e saper creare le occasioni e le opportunità per i cittadini di domani" spiegano Sonia Garofalo, avvocato e consigliere comunale, e il consigliere comunale avvocato Sonia Garofalo e il dottor Lorenzo Bergallo, curatori dell'organizzazione della tre giorni di eventi creata per l'occasione.

"Valorizzando il percorso fatto fino a qui, vogliamo celebrare i 90 anni come una festa per tutto il paese e cogliere l’occasione per rafforzare l’unione e sognare la nostra comunità attraverso tre momenti - proseguono Garofalo e Bergallo - giovedì 23 marzo alle 10.30 inaugureremo una targa commemorativa vicino al molo, per ricordare il giorno in cui venne sancita l’unione; venerdì 24 marzo alle 18.00 presso le Grotte di Borgio Verezzi rivivremo attraverso ricordi ed emozioni il percorso fatto in questi anni e confrontarci e ragionare sul futuro e le opportunità del nostro paese; sabato 25 marzo concluderemo le manifestazioni con una simbolica passeggiata di cittadini e associazioni con partenze alle 10.00 dalle sedi storiche dei comuni per rincontrarci a metà strada e festeggiare insieme come un’unica comunità. Tre momenti per celebrare, incontrarci e riflettere su di noi, su un territorio privilegiato e ricco di differenze ma uniti sotto uno stesso Comune e su come la comunità è cresciuta e si è sviluppata negli anni dal 1933 ad oggi".

"L'incontro di venerdì, in grotta, sarà il cuore di questi giorni di celebrazione - aggiungono - La serata sarà suddivisa in tre momenti, attraverso un percorso che ci accompagnerà tra passato, presente e futuro del nostro paese, con intermezzi che animeranno l’evento, anche grazie alla partecipazione degli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo. Partendo dal Regio Decreto, raccoglieremo i ricordi e le memorie di chi - grazie al contributo dei signori Ninni Firminetti, Giulio Piccardo, Guido Perata e Renzo Locatelli - in quegli anni e nel periodo successivo all’unificazione era giovane e ha vissuto in maniera diretta e significativa le due anime contrapposte di Verezzi e di Borgio, che restavano al di là dell’ormai avvenuta unificazione anche anni dopo l’unione formale".

"Rifletteremo poi su come è Borgio Verezzi oggi: il nostro essere comunità anche nelle differenze, lo stare insieme e il camminare in una sola direzione che diventa un valore fondamentale nella nostra società. Il Prefetto di Savona dr Enrico Gullotti ci onorerà con una sua riflessione sull'essere Comune e cosa vuol dire essere Cittadini oggi. Infine daremo spazio al valore più grande della nostra comunità: ci confronteremo con i più giovani, con chi sta crescendo e formandosi nel nostro paese e chi sa cogliere le occasioni del nostro territorio e da queste affacciarsi al di fuori del Comune, in una visione che supera i confini e ci rende cittadini europei e del mondo. Borgio Verezzi quindi non solo un territorio da vivere qui e ora, ma un’opportunità di slancio e speranza verso il futuro" spiegano ancora dall'organizzazione.

"Si tratta di una ricorrenza importante per la nostra comunità, che desideriamo celebrare con la semplicità e la vivacità che contraddistingue una piccola realtà come la nostra, fatta di persone, di valori e di emozioni - concludono Garofalo e Bergallo - I 90 anni di Borgio Verezzi sono una opportunità che non ci fa solo ripensare al cammino fatto finora, ma che ci invita a riflettere e a dialogare su come ognuno di noi può dare un contributo importante all’essere una comunità che cammina insieme".