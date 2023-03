Funivie, incontro al Ministero: i commissari pensano ad un bando unico per la ricostruzione

Un bando unico per il ripristino dei due piloni crollati e di tutta l’infrastruttura. Questo è quanto è emerso dall’incontro al Ministero dei Trasporti su Funivie nell’incontro tra i sindacati, gli assessori regionali Augusto Sartori e Andrea Benveduti, con i commissari Vittorio Maugliani e Paolo Emilio Signorini che si sono fatti promotori per dar vita ad un’iniziativa concordata per dar vita al ripristino nel più breve tempo possibile.

“Il commissario Maugliani si prende l’impegno affinché entro il 31 dicembre 2023 venga messo in ordine tutto l’impianto e questo è un riscontro positivo. Negativo invece il fatto che abbiamo chiesto alla Regione della formazione ma dobbiamo aspettare una risposta dall’assessore Scajola. Positivo che sulla cassa integrazione non pagata da novembre sia la Regione che il Ministero interverranno con Inps e Ministero del Lavoro per spingerli ad affrettare i tempi visto che i lavoratori sono senza stipendio” spiega il segretario Filt Cgil Simone Turcotto.

La settimana scorsa si era svoltoil primo incontro tra il commissario Signorini, e i dipendenti della società ex Funivie. Alla presenza delle sigle sindacali, il commisario aveva evidenziato le funzioni del proprio mandato ossia il ripristino della funzionalità dell’impianto entro il 2024, l’individuazione del nuovo concessionario e la gestione diretta sino al subentro del medesimo concessionario. Erano state anche illustrate le principali attività svolte nei mesi scorsi che hanno consentito, tra l’altro, il passaggio del personale dal 1° febbraio 2023 alla struttura commissariale, il prolungamento, per l’anno in corso, della cassa integrazione e l’avvio operativo della gestione commissariale con il passaggio di consegne e il trasferimento delle risorse stanziate dal legislatore alla contabilità speciale del commissario.

Per quanto riguarda il personale delle ex Funivie SpA, l’obiettivo della nuova gestione governativa è di destinare i lavoratori allo svolgimento di attività manutentive e propedeutiche all’effettivo avvio dei lavori di ripristino dell’impianto, riducendo così la cassa integrazione. Per i lavori di ripristino, che dovranno concludersi nel 2024, l’obiettivo di Signorini è operare in stretta sinergia con il commissario straordinario per il ripristino Maugliani.