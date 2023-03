Albenga, il gelato al Tiramisù di Mirko Mastromarino conquista il terzo posto al Columbus d’Oro di Genova

Mirko Mastromarino, maestro gelatiere di Albenga, porta a casa un ottimo terzo posto al concorso Columbus d’Oro a Genova.

La gara, che si è svolta mercoledì 22 marzo, era una tappa della Coppa Italia di Gelateria promossa dall’Associazione Italiana Gelatieri, e ha visto i migliori artigiani dello stivale sfidarsi, ognuno con la propria interpretazione del gelato al gusto Tiramisù.

“Sono molto contento per il risultato. Eravamo più di 20 gelatieri – racconta l’ingauno Mastromarino -. Dovevamo riprodurre il famoso dolce Tiramisù in gelato, quindi con mascarpone, tuorlo d’uovo, savoiardi imbevuti di caffè e cacao. Nessun’altra inclusione, perché occorreva restare fedeli al dolce. Non vado in finale, ma porto ad Albenga anche questa coppa che mi rende molto orgoglioso. Il tempo passa e la passione per questo mestiere è sempre più forte”.